Балога: Ця Рада робить все, щоб довго не проіснувати

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Мені було неприємно працювати в Раді попереднього скликання, яка була сформована шляхом підкупу і фальсифікацій, і де усе відбувалося за помахом чиєїсь руки. Але і нам – депутатам, і людям було зрозуміло, де чорне, а де біле", - заявив Балога.

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Він зазначив, що в цьому скликанні немає комуністів, побільшало "хороших і світлих" людей, але, де "біле", а де "чорне", не зрозуміло взагалі.

"Працювати в цій компанії неможливо", - заявив нардеп.

"Одні, менше ніж рік тому, сиділи тихо і про корупцію ані слова, але мали свого Генпрокурора і були при владі. А сьогодні бідаки горлянки рвуть на трибуні. Інші уже більше року контролюють силовиків, а за весь час піймали лише одного ДАІ-шника і недопосадили двох «пожежних». А на всі звинувачення в корупції відповідають, що це п’ята колона», - вважає депутат.

Він нагадав, що ця Рада мала вести країну у світле майбутнє з безвізовим режимом, сильною армією і розвиненою економікою.

«А по факту навіть на найбільш необхідні закони ледве знаходимо 226 голосів. А як поскандалити, так і явка в усіх стовідсоткова, і енергії хоч відбавляй. Не хочу лити воду на чийсь млин. Але ця Рада робить все, щоб довго не проіснувати», - переконаний Балога.