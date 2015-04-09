Всіх працівників баз і складів Міноборони України перевірять на детекторі брехні

Про таке рішення повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Згідно з інформацією, працівників перевірять на предмет відповідності займаним посадам та якості виконання покладених обов’язків.

"Аналіз діяльності відповідних служб свідчить про те, що останніми роками у зазначені структурні підрозділи Збройних Сил України призначалися фахівці, які не мали кар’єрного росту в бойових підрозділах", - повідомили в Міноборони.

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"Тож тепер рішення про службове використання зазначеної категорії посадових осіб буде прийнято за підсумками роботи відповідних комісій та проходження комплексного дослідження на "Поліграфі", - йдеться у заяві.