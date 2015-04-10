Раді запропонують розглянути введення санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"Станом на сьогодні у значній кількості об'єктів природних монополій кінцевим власником є резидент держави-агресора, що створює загрозу для стабільної роботи нашої економіки. Цим законопроектом передбачається законодавчо ствердити, що країна-агресор не має права брати участь у таких монополіях", - заявив Парубій.

Ще один законопроект, запропонований "самооборонівцями", унеможливлює участь країни-агресора в дольовій участі в українських ЗМІ.

"На сьогоднішній день законодавством передбачено такий вид санкцій, як блокування активів, а нашим законопроектом передбачається призначення тимчасово керуючих, які стають менеджерами компаній, що підпадають під санкції. Цей закон знімає прогалину в діючому законі", - розповів Парубій.

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"І четвертим проектом постанови ми звертаємося з дорученням до Кабінету міністрів провести інвентаризацію розташованого на території України майна, що належить РФ та її резидентам. Ми вважаємо, що Україна повинна мати весь перелік тих об'єктів, які насьогодні належать представникам країни-агресора".

Парубій підкреслив, що міжфракційне об'єднання буде вимагати включення цього пакету "санкційних законів" у найближчі пленарні дні роботи ВР.