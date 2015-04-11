Росія готує черговий "гуманітарний конвой" на Донбас

Про це ТАCС повідомили в Національному центрі управління в кризових ситуаціях МНС РФ.

"МНС приступило до формування чергової колони. У понеділок, 13 квітня, з Ногінського рятувального центру МНС до Ростовської області вирушать машини з вантажем гуманітарної допомоги для жителів Донецької і Луганської областей", - сказав співрозмовник агентства.

У Донському рятувальному центрі в Ростовській області до машин з Ногінська приєднаються автомобілі з інших регіонів. Після того як колона буде сформована, вона вийде на Донбас.

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Ця колона стане 24-ю за рахунком.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Під виглядом гуманітарної допомоги Росія здійснює поставки військових вантажів.

23-й російський так званий «гуманітарний конвой» у складі 120 автомобілів перетнув кордон України 2 квітня.