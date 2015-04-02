МЗС України вимагає від Росії утриматися від доставки чергового «гуманітарного вантажу» на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс.

«У зв'язку з отриманою 30 березня від російської сторони нотою про її намір здійснити 2 квітня доставку так званого "гуманітарного вантажу" у Донецьку і Луганську області України, МЗС України офіційно звернулося до Росії із вимогою утриматися від цього кроку», - сказав Перебийніс.

За його словами, російській стороні у черговий раз настійно рекомендується направляти належним чином оформлені гуманітарні вантажі виключно через контрольовані компетентними органами України пункти пропуску у Луганській та Харківській областях.

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Він зазначив, що, незважаючи на неодноразові протести української сторони, Росія продовжує практику вторгнення в Україну «контрабандних конвоїв», грубо порушуючи міжнародне право та українські закони.

За словами Перебийніса, черговий такий «контрабандний конвой» був переміщений в Україну 26 березня.

«Українська сторона не надала офіційної згоди на переміщення цього, як стверджують у Росії, «гуманітарного вантажу» зважаючи на порушення законодавства нашої держави, сформованої міжнародної практики, а також умов і модальностей, раніше узгоджених між представниками України, Росії та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - додав Перебийніс.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія зібрала черговий "гумконвой" на Донбас.