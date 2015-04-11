Контактна група 14 квітня обговорить звільнення заручників з представниками бойовиків

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі у складі офіційних представників України, Росії та ОБСЄ, а також представників бойовиків 14 квітня обговорить звільнення заручників та створення робочих груп для реалізації Мінських угод.

Про це прес-секретар представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook.

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"14 квітня відбудеться відеоконференція учасників Тристоронньої контактної групи з представниками так званих" ДНР "та" ЛНР", - повідомила Оліфер.

За її словами, " йтиметься про припинення вогню, відведення важких видів озброєння та підтвердження цього відведення представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

Крім того, сторони обговорять обмін заручниками і незаконно утримуваними особами, а також питання створення робочих груп з безпеки, політичних, економічних і гуманітарних складових Мінської угоди, повідомила прес-секретар.