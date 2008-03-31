Генсек НАТО: укладання ПДЧ з Грузією та Україною - це лише питання часу

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР не виключив, що саміт Альянсу в Бухаресті 2-4 квітня не ухвалить рішень по Грузії та Україні, проте відзначив, що «питання укладання ПДЧ з Грузією та Україною - це лише питання часу».

Сьогодні в інтерв`ю провідним міжнародним інформаційним агентствам Генсек НАТО заявив: "У НАТО не всі рішення самітів готуються наперед, багато з них мають приймати безпосередньо лідери країн-членів. Я не можу передбачати результати саміту".

Він підкреслив, що на саміті "не обговорюється вступ до НАТО України і Грузії". "Йдеться лише про укладання з Грузією і Україною Планів дій про членство (ПДЧ), підписання яких означало б, що країни НАТО вважають ці держави гідними з часом приєднатися до Альянсу", - сказав Я. де ХООП СХЕФФЕР.

За його словами, навіть якщо це рішення не буде ухвалено на саміті НАТО, його можна чекати пізніше. "Питання укладання ПДЧ з Грузією і Україною - це лише питання часу", - заявив Генсек Альянсу, не виключивши, що цей час, можливо, ще не прийшов, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"У питанні України й Грузії ми дотримуємося трьох основних принципів, - вказав де ХООП СХЕФФЕР. - По-перше, двері Альянсу відкриті для всіх демократичних країн. По-друге, рішення про можливість країни пройти в ці двері приймаються виключно на підставі відповідності країн-претендентів критеріям для вступу. По-третє, рішення ухвалюються виключно країнами НАТО, і жодна третя сторона не має в цьому питанні права вето".

Генеральний секретар Альянсу визнав, що Росія - "політичний чинник в цьому процесі, оскільки послідовно заперечує проти зближення України і Грузії з НАТО", проте "не бере участі в процесі ухвалення рішень" усередині Північноатлантичного Альянсу. Він також визнав, що "геополітична обстановка в регіоні враховується при обговоренні можливостей надання ПДЧ Україні та Грузії", проте вона - "не визначальний чинник в ухваленні рішень".