Представники бізнесу вважають податкову службу найкорумпованішим держорганом

Про це йдеться у результатах дослідження «Рівень сприйняття корупції бізнесом» за підтримки Transparency International Україна, аудиторської фірми «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», GfK Ukraine і «Приватбанку», результати якого були представлені на прес-конференції в УНІАН.

За підсумками дослідження, також до переліку найбільш корумпованих держорганів потрапили митниця (4%), Міністерство внутрішніх справ (4%), обласні адміністрації (3,7%), прокуратура (3,7%), міліція (3,2%), санітарно-епідеміологічна служба (2,9%), Державна реєстраційна служба (2,8%), суди (2,8%), пожежна служба (2,5%), медичні заклади (1,7%), Державна архітектурно-будівельна інспекція (1,6%), міськвиконкоми (1,4%).

Читайте такожПрес-конференція: чи Змінився рівень корупції в державних органах після Революції Гідності? Погляд українського бізнесуСеред галузей економіки, найбільш схильних до впливу корупції, лідерами стали сільське господарство (-0,97 бала), промисловість (-0,76), торгівля (-0,73), транспорт і зв'язок (-0,61).

«Корупція становить загрозу національній безпеці, перешкоджає розвитку бізнесу та залученню інвестицій», - сказав заступник голови Адміністрації президента з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків в ході презентації. За його словами, будь-яка реформа повинна контролюватися за принципом сприйняття її суспільством, для чого і потрібно проведення подібних досліджень.

Згідно з методологією дослідження, проведено соцопитування серед керівників українських підприємств для виявлення реального стану справ з корупцією в Україні після Революції гідності.