Європейські експерти спрогнозували рік вступу України до ЄС

Група європейських експертів під керівництвом депутата Європейського парламенту Марека СІВЕЦЯ прогнозує вступ України до Європейського Союзу за сприятливих умов у 2020 році, повідомляє Радіо Свобода.

У доповіді експертів сказано, що за сприятливого розвитку ситуації з 2008 року буде діяти договір між Україною і ЄС про асоційоване членство.

При цьому експерти наголошують, що Україна не повинна поспішати подавати заявку на членство у ЄС, тому що передчасна подача такої заявки хоча й підтвердить європейський вибір України, але може бути негайно відхилена.

«Очевидно, що Україна не буде готова стати кандидатом на членство в ЄС у найближчі кілька років, а ЄС у найближчі 10 років також не буде готовий розглядати можливість свого подальшого розширення», – сказано в доповіді.

Експерти вважають, що у 2010-2011 роках Україна повинна підготувати проект стратегії вступу до ЄС, де вона викладе найважливіші реформи, які їй необхідно здійснити, щоб стати спочатку кандидатом, а потім членом ЄС.

«Подача заявки України до ЄС може бути спланована на другу половину 2011 року під час головування Польщі в Раді ЄС», – йдеться у доповіді.

Після цього Єврокомісія має подати свій висновок щодо заявки України на членство. У випадку позитивного висновку початок переговорів про вступ може бути заплановано на 2014 рік. Україна може очікувати завершення переговорів у 2019-2020 роках.

Експерти зазначають, що договір про вступ до ЄС може бути підписаний орієнтовно в липні 2019 року.

«Беручи до уваги ратифікацію договору, членство України у ЄС відбудеться протягом 2020 року», – сказано у доповіді.

На презентації доповіді М.СІВЕЦЬ зазначив, що такий розвиток подій стане можливим, якщо Україна все робитиме правильно і якщо не буде перешкод з боку Євросоюзу.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозував вступ України в ЄС до 2016 року.