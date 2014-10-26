При Табачнику були зібрані "досьє" на 1,5 мільйона студентів

Про це ZN.UA розповів Володимир Ковтунець, експерт Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI).

"Функціонування ЄДЕБО за Табачника - грубе порушення конституційних прав. У цій базі були зібрані всі відомості про більш ніж 1,5 млн студентів, а також про їхні сім'ї мало не до дідуся-бабусі. І це бачили близько 5 тис. адміністраторів по всій Україні. Серед них могли бути люди з недобрими намірами", - підкреслив Ковтунець.

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"Крім того, не треба забувати, що запис в базі даних - це не електронний документ, поки під ним немає відповідної сертифікації та електронного цифрового підпису", - додав він.

На думку експерта, необхідно, щоб всі дані, що дозволяють ідентифікувати конкретного учня, "осідали" на рівні навчального закладу. "Наверх" повинна подаватися тільки загальна статистика.

У зв'язку з цим експерти запропонували, щоб кожному громадянину України при вході в освітню систему (тобто, грубо кажучи, з дитсадка) був привласнений електронний ID. Як варіант - він може збігатися з ідентифікаційним кодом податкової.