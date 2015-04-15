За місяць до вбивства "тітушковод" Калашніков збирав платні мітинги в Києві та "сповідував" ідеологію регіоналів

Про це ідеться в сюжеті програми "Гроші", передає ТСН.

Саме регіонал Калашніков чи не першим започаткував традицію за гроші збирати людей на площах, а також розстрілював Євромайдан в інформаційному просторі. Від самого початку Революції Гідності був одним з організаторів так званого Антимайдану, а в грудні 2013 року пророк Калашніков лякав Україну війною.

Програма "Гроші" провела розслідування, чим займався одіозний регіонал.

Наприклад, у березні у ресторані п'ятизіркового готеля поруч із Калашніковим - постійна гостя російських телеканалів Вікторія Шилова. І поки вони щось довго обговорюють про гроші і про людей, під київською мерією починається платний мітинг.

Після обіду авто Калашнікова прямує до салону російського телефоного оператора, де сидить майже годину.

Наступна зупинка - паркінг елітного розважального комплексу "Арена" на Хрещатику, а після цього його авто прибуло в район Виноградар.

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Журналістам у березні 2015 року вдалося поспілкуватися з рупором Януковича на виході з парковки. Тоді він розповів, що зараз займається "суспільно-політичною діяльністю", продовжує "сповідувати ідеологію ПР", проте пояснити, звідки гроші на таку діяльність, не зміг.

Щодо анексії Криму та нападу Росії, Калашніков висловився наступним чином: "Там немає російських солдатів. Доказів не має, а от в Києві працюють американські агенти. В СБУ, в Нацгвардії, всюди".