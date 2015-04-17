Аваков радить попросити охорони усім, хто боїться за своє життя

Про це він повідомив в Facebook.

«Що стосується тих, хто боїться і скаржиться на погрози, помилково і реально: уповноважені особи міліції звернулися з пропозицією - негайно з'явитися в МВС для забезпечення охорони пану Гордієнку, який висуває корупційні звинувачення і сам є об'єктом корупційного розслідування», - заявив Аваков.

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Також, за його словами, МВС вживатиме заходів у зв'язку зі скаргами екс-депутата від ПР Олени Бондаренко на погрози, які їй надходили через Facebook.

«Колишньому нардепу Олені Бондаренко, яка поскаржилась на погрози, надіслані їй у фейсбуку: МВС негайно вживе заходів, у разі, якщо вона надасть факти такого листування з погрозами», - зазначив Аваков.

«Не на картинці, а в реальному носії - в рамках розслідування за її заявою буде вжито всіх необхідних заходів із забезпечення її прав і свобод. А щодо того, хто погрожував буде вжито заходів реагування. На О.Бондаренко чекають у міському главку міліції», - пояснив він.

«Усі, хто боїться за своє життя, будучи носієм небезпечної для когось інформації - раджу негайно звернутися до МВС або прокуратури. Дати свідчення, отримати охорону, полегшити свою провину, якщо вона є. Якщо негідники вас використовували раз, то це не означає, що потрібно дозволяти використовувати вас вічно, і маніпулювати навіть фактом вашого життя і смерті», - наголосив міністр.