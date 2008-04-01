Буш заявляє, що його позиція непохитна
11:49, 01 квітня 2008Політика
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Він і його команда працювали з усіма країнами
Президент Сполучених Штатів Джордж БУШ заявляє, що його позиція стосовно підтримки Плану дій щодо членства в НАТО для України та Грузії залишається непохитною.
Як передає кореспондент УНІАН, на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Києві Дж.БУШ наголосив, що він і його команда працювали з усіма країнами – членами НАТО і переконували їх, що членство України і Грузії в Альянсі вигідно, передусім, самим членам НАТО.
Дж.БУШ вкотре підтвердив позицію США щодо підтримки України по приєднанню до ПДЧ.
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