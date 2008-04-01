Буш заявляє, що його позиція непохитна

Президент Сполучених Штатів Джордж БУШ заявляє, що його позиція стосовно підтримки Плану дій щодо членства в НАТО для України та Грузії залишається непохитною.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Києві Дж.БУШ наголосив, що він і його команда працювали з усіма країнами – членами НАТО і переконували їх, що членство України і Грузії в Альянсі вигідно, передусім, самим членам НАТО.

Дж.БУШ вкотре підтвердив позицію США щодо підтримки України по приєднанню до ПДЧ.