Посол Швейцарії: ГПУ має розслідувати активи колишньої команди Януковича

Про це заявив посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененберг, передає радіо "Свобода". "Раніше швейцарський уряд заблокував рахунки представників попередньої влади, визначених українців. Зараз відбувається співпраця Генеральної прокуратури України і уряду Швейцарії, спілкуємось щодо цього. Швейцарія відкрита і готова співпрацювати з цього питання, але українській стороні, зокрема Генеральній прокуратурі, необхідно зробити "домашнє завдання". Мова йде про ретельне розслідування цієї справи", – сказав Крістіан Шененберг.

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Швейцарія заявила, що задовольнила запит про надання правової допомоги Україні щодо заблокованих фінансових коштів. Ця країна зробила це вперше. Ці активи пов’язані з режимом колишнього українського президента Віктора Януковича. Водночас Федеральне міністерство юстиції Швейцарії не володіє будь-якою інформацією про обсяг активів, які були заморожені.

У лютому 2014 року Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення проблокування активів Віктора Януковича та ще 19 колишніх чиновників, це рішення діятиме 3 роки.