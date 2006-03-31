Афіша мистецьких подій на вихідні

КІНО

Від 1 по 5 квітня 2006 у Кінопалаці (вул. Інститутська, 1) проходитиме Фестиваль польського кіно в Україні ("Дні польського кіно”), в рамках якого будуть представлені п’ять віхових для польського кінематографа фільмів: «Мій Нікіфор», «Persona Non Grata», «Варшава», «Весілля», та «Голосніше від бомб». Вартість квитків від 10-35 гривень

Відкриття показів - 1 квітня о 19:00

Прес-конференція - о 17:30

1 квітня 2006 «МІЙ НІКІФОР», сценарій: Йоанна Кос, Кшиштоф Краузе, режисер: Кшиштоф Краузе. Цей фільм отримав ряд нагород, зокрема у 2005р. на Міжнародному кінофестивалі Карлові Вари – отримав головні нагороди "Кришталевий глобус" для режисера і виконавиці кращої жіночої ролі.

2005 - Міжнародний кінофестиваль "Стожари", Київ - Grand Prix (Христина Фельдман)

2005 - Міжнародні кінофестивалі в Чикаго, Манілі, Валладоліді - Grand Prix (Христина Фельдман)

Стрічка поєднує в собі елементи драми та біографічної документалістики, базована на реальних подіях історія 8 останніх років життя художника Нікіфора, якого зараховували до п`ятірки найвідоміших примітивістів світу. І лише наприкінці життя у найпрестижнішій варшавській галереї "Захента" відбувається перша ретроспективна виставка робіт Нікіфора, яка одночасно стає днем його великого тріумфу.

2 квітня «PERSONA NON GRATA» - яскравою ця стрічка є вже тому, що у ній польська, італійська та російська традиції знімати кіно зливаються в одну. Сценарій надзвичайно успішного і талановитого режисера Кшиштофа Зануссі. Ролі виконують:

Нікіта Міхалков, Збіґнєв Запасєвіч, Єжи Штур, Даніель Ольбрихскі.

Persona Non Grata - захоплюючий пригодницький фільм з елементами кримінального детективу та бойовика, в якому на тлі змагання міжнародних економічних інтересів переплітаються вічні теми - трагічне кохання, смерть та воля до влади.

Віктор, посол Польщі в Уругваї, болісно переживає раптову смерть коханої дружини Хелени. Приїхавши до Польщі, він зустрічає російського віце-міністра закордонних справ. Польське посольство супроводжує трансакцію з продажу зброї, в якій росіяни виступають конкурентами. З`являється підозра, що російська розвідка намагається контролювати посольство. Схоже, що росіяни перемагають в змаганні за контракт.

Досить динамічна, але не карикатурно-американська річ.

«НАЙНОВІШЕ ЧЕСЬКЕ КІНО»

З 30 березня по 3 квітня у кінотеатрі "Жовтень" проходитиме фестиваль "Нове Чеське Кіно". У програмі 5 нових фільмів виробництва 2004-2005 років.

01.04. 18-10 "Гном", стрічка 2005 року. Режисура та сценарій Томаша Вореля.

Трагікомічна історія, де не бракує навіть несподіваної перестрілки. Сільська сімейка переїхала до невеличкого міста у пошуках кращого життя. Батько працює м`ясником на комбінаті, мати - касиркою у супермаркеті. У доньки постійні проблеми із класним керівником, син - вегетаріанець, анархіст та пристрасний любитель маріхуани - змушений за бажанням батька вчитися на м`ясника. Усе шкереберть, а тут іще якийсь гном весь час плутається... Чеське кіно завжди мало своєю характерною рисою химерність.

02.04. 18-10 "Акула в голові", режисура та сценарій Марії Прохазькової

Оригінальна, зворушлива, приємна драма про людей навколо нас та про те, як присутність інших впливає на наше життя. Фільм тримається на головному герої та його малесенькій квартирі зі спокійною вуличкою за вікном. "Ви вже з ним бачилися: він живе у квартирі на першому поверсі, цілий день сидить перед вікном або стоїть біля нього на тротуарі. Коли на його вулиці з`явиться Дама, все почне змінюватися. Однак акулу в голові не зупинити.

А в цілому в кінотеатрах Києва варто потрапити на «Основний інстинкт 2. Жага ризику», показ якого розпочався від учора мало не в кожному кінотеатрі Києва. Так, Батерфляй (Петрівка) пропонує переглянути цю стрічку починаючи з 18.30, 20.30, 22.20.

Досить фешенебельно знятий сіквел (продовження) у новоголівудському стилі.

ТЕАТР

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА

1 квітня, субота, Урочисте відкриття Весни. Вуличний спектакль-мандри від компанії Pipototal «Під кінець Одисеї». Початок - Бессарабська площа, фінальна сцена – Майдан Незалежності. 20:00.

2 квітня, неділя, Балет Сержа Лифара на музику Франсіса Пуленка. « Ранкова серенада». Конкурс Сержа Лифара. 19:00. Національна опера України, вул. Володимирська, 50

Центр сучасного мистецтва «Дах» пропонує у арсеналі свого 11 сезону наступні вистави:

1.03.06 в суботу вистава під назвою “Річард ІІІ. Пролог”, з початком о 19.00 та 21.00.

За участю етно-хаос гурту ДахаБраха.

Проблеми й дилеми влади, межово актуальні зараз в Україні, загальнолюдські питання, у пошуку відповіді на які споконвіку перебуває людська душа, – життя і смерть, любов і ненависть, вірність і зрада – сплелися у спектаклі в єдиний гордіїв вузол. Чи можливо розплутати його? Відповідь повинен знайти для себе кожен особисто, адже апелюють ці питання безпосередньо до серця глядача.

Режисер-постановник, сценограф – Владислав Троїцький

Саме таке враження створює заворожуюче дійство в постановці п’єси „Річард ІІІ”

В. Троїцьким в ЦСМ „ДАХ”.

«Майже спектакль майже по Піранделло або Танок Смерті».

Початок 19.00 21.00

Режисер-постановник - Владислав Троїцький.

Це вистава-колаж і ключовим словом до збирання його частин є слово “майже”. Майже Піранделло – тому що вистава зіткана не скільки з новел всесвітньо відомого італійського драматурга і прозаїка Луїджі Піранделло, а з настроєвого відлуння, що йде від численних

1 квітня 2006 Театральна Лабораторія Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, що по вул. Володимирівській, 23в представляє виставу "Польові дослідження з українського сексу" (за назвою однойменної роботи Оксани Забужко). Початок вистави о 19:00.

Національний академічний Театр Російської драми ім. Лесі Українки представляє

1 квітня, суботу о 20:00 постановку О.Гаврилюка «Edith Piaf: життя в рожевому світлі»

Спектакль без антракту.

2 квітня, в неділю о 19:00 за п’єсою Лесі Українки «Кам’яний володар» драма «В полоні страстей»

Національний драматичний театр ім. Івана Франка

01.03.06 в суботу представляє славнозвісну комедію корифея українського театрального мистецтва Михайла Старицького «За двома зайцями»

Тривалiсть вистави - 2 год. 30 хв.

02.03.06, недiля - прем` єра вистави Освальда Заградника (переклад Василя Нєволова)

«Соло для годинника з передзвоном»

Театр юного глядача на Липках

01 квітня, субота постановка твору Володимира Набокова «Камера обскура», гротескна драма, о 19:00.

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

31 березня о 18. 00 в галереї „Триптих” (Андріївський узвіз, 34) відбудеться акція-виставка Емми Беглярової „Майстерня. Культурний простір”.

Виставка працює лише три дні 31. 03 – 2. 04.

Емма Беглярова – член Спілки кінематографістів України, член Спілки художників України, художник студії ім. О. Довженка – добре відома естетським колам як СНГ, так і Європи. Численні виставки її живопису відбулися в Москві та Петербурзі, Парижі та Києві; у Данії, Фінляндії, Італії, Канаді.

В Галереї «Ра» по вул. Б.Хмельницького 32 від 31.03.06 і до 13.04.06 триватиме виставка Лади Наконечної «Вікно в спальню» (графіка).

В галереї «Ательє Карась» продовжується виставка Володимира Будникова «Нові роботи», що триватиме до 13.03.06.

До 3 квітня в галереї «Арт-Блюз» триває виставка робіт Марії Примаченко, 38 творів із приватної колекції, які на короткий час є доступними широкій глядацькій аудиторії.

«Ці твори є абсолютно унікальними» - так сказав колись про роботи Марії Примаченко сам Пабло Пікасо.

Арт-КОНЦЕРТИ

2 квітня у цю неділю відбудеться Блюзовий Джем в арт-пабі «Docker`s ABC». Подібні сейшини завжди збирають компанію найкращих блюзменів Києва.

20:00, арт-паб Docker`s ABC, вул. Хрещатик, 15/4