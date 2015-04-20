ПАРЄ на весняній сесії обговорить ситуацію в Україні
Політична і безпекова ситуація в Україні та її наслідки стануть предметом обговорення на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомляє радіо Свобода.
22 квітня ПАРЄ переглядатиме санкції проти офіційної делегації Російської Федерації, запроваджені через анексію Криму і роль Москви в дестабілізації ситуації на сході України.
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За інформацією прес-служби Асамблеї, серед основних питань сесії, яка відбудеться у Страсбурзі з 20 до 24 квітня, також є дебати про масове спостереження, гуманітарні наслідки дій угруповання «Ісламська держава» та інші.
Як повідомлялося, у квітні 2014 року через анексію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі російську делегацію в ПАРЄ позбавили права голосу, права брати участь у засіданнях статутних органів та моніторинговій діяльності Асамблеї.
У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи продовжила санкції проти Росії до квітня 2015 р.
Передбачено, що рішення щодо повноважень делегації РФ у ПАРЄ може бути переглянуте в квітні в залежності від того, як Росія виконуватиме вимоги Асамблеї.
У січневій резолюції ПАРЄ сформульовано понад 20 пунктів, за умови виконання яких Асамблея обіцяє розглянути можливість скасування санкцій проти російської делегації. Серед цих умов - припинення анексії Криму, відкликання всіх російських військ з території України, зупинення постачання зброї та направлення найманців на Донбас, звільнення Надії Савченко.