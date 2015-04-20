ПАРЄ на весняній сесії обговорить ситуацію в Україні

Про це повідомляє радіо Свобода.

22 квітня ПАРЄ переглядатиме санкції проти офіційної делегації Російської Федерації, запроваджені через анексію Криму і роль Москви в дестабілізації ситуації на сході України.

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За інформацією прес-служби Асамблеї, серед основних питань сесії, яка відбудеться у Страсбурзі з 20 до 24 квітня, також є дебати про масове спостереження, гуманітарні наслідки дій угруповання «Ісламська держава» та інші.

Як повідомлялося, у квітні 2014 року через анексію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі російську делегацію в ПАРЄ позбавили права голосу, права брати участь у засіданнях статутних органів та моніторинговій діяльності Асамблеї.

У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи продовжила санкції проти Росії до квітня 2015 р.

Передбачено, що рішення щодо повноважень делегації РФ у ПАРЄ може бути переглянуте в квітні в залежності від того, як Росія виконуватиме вимоги Асамблеї.

У січневій резолюції ПАРЄ сформульовано понад 20 пунктів, за умови виконання яких Асамблея обіцяє розглянути можливість скасування санкцій проти російської делегації. Серед цих умов - припинення анексії Криму, відкликання всіх російських військ з території України, зупинення постачання зброї та направлення найманців на Донбас, звільнення Надії Савченко.