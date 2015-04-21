У будинках і офісах співробітників Мін'юсту правоохоронці шукають флешки з інформацією - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко.

За словами Геращенка, наскільки йому відомо, метою обшуків є вилучення електронних носіїв. “Перевірити їх. Якщо на електронних носіях немає документів, аналогічних документу, який був виданий цій Анні Івановій, то я не бачу проблем”, - сказав він.

Як зазначив Геращенко, “обшуки сьогодні проходять у шести громадян, у тому числі в Анни Іванової - це та громадянка, в інтересах якої був зроблений документ”.

Як повідомляв УНІАН, начальник Департаменту люстрації Міністерства юстиції Козаченко не виключає, що обшук, який у неї проводять представники МВС, може бути пов'язаний з тим, що свого часу Мін’юст виявив принципову позицію з приводу люстрації посадовця Державної фіскальної служби.

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“Цей обшук пов'язаний з діями Міністерства юстиції щодо оприлюднення інформації і застосування люстраційних процедур до заступника начальника Головного управління ДФС у місті Києві Ганни Ігнатенко. Саме завдяки діям Мін'юсту з'явилась інформація, що вона не звільнена. Ми з’ясували свого часу, що нібито був лист з Мін'юсту, який давав їй свого роду індульгенцію від люстрації”, - сказала Козаченко.

Вона підкреслила, що обшуки проводяться як на робочих місцях співробітників департаменту, так і в їхніх приватних помешканнях.

Як зауважили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, обшуки у керівництва Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції проводяться за зверненням глави цього відомства Павла Петренка за фактом підроблення документа Мін’юсту щодо нерозповсюдження на одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у м. Києві Закону "Про очищення влади".