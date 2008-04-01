Партія регіонів ще не консультувалась з Блоком Литвина і КПУ
18:54, 01 квітня 2008Політика
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...про кандидатуру першого віце-спікера
|Олександр ЄФРЕМОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
«У нас поки не було можливості обговорити це питання», - сказав він.
Водночас О.ЄФРЕМОВ однією з кандидатур на цю посаду назвав представника фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА.
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