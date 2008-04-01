Партія регіонів ще не консультувалась з Блоком Литвина і КПУ

Фракція Партії регіонів поки не проводила консультацій з фракціями Блоку Литвина та КПУ щодо кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«У нас поки не було можливості обговорити це питання», - сказав він.

Водночас О.ЄФРЕМОВ однією з кандидатур на цю посаду назвав представника фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА.