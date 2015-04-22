Більшість шахтарів пішли з-під Міністерства енергетики, але залишили чергових на ніч
Більшість шахтарів, які мітингують у Києві, залишили територію поблизу Міністерства енергетики та вугільної промисловості, але встановили чергових на ніч.
Як передає кореспондент УНІАН, під час мітингу біля міністерства голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець звернувся до шахтарів зі словами: “Тут залишиться група. Сьогодні вночі будуть відповідати шахтарі шахти “Дніпровська” та з інших об'єднань України”.
Він назвав територію, де залишатимуться шахтарі, та саме міністерство “територією шахтарів”. “Я прошу міліцію, щоб вистачило у вас витримки, терпіння і не виконувати дурні накази тих, хто ховається за вашими спинами”, - сказав Волинець і додав, що не вдасться зіштовхнути шахтарів з міліцією.
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Крім того, він звернувся до шахтарів з проханням “пиво пити вдома”. За словами Волинця, кілька людей були напідпитку, а ЗМІ це знімають і повідомляють, що “п'яні шахтарі приїхали до Києва потягнути ковдру на себе”.
Біля Міненерго залишається намет шахтарів, встановлений навпроти центрального входу. Там перебувають близько 30 міліціонерів. Вагонетка теж стоїть біля міністерства. Вона розфарбована у кольори прапора України та має напис: “Шахтарський люстратор”.
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Як зазначалося під час мітингу, у цю вагонетку шахтарі планують посадити міністра енергетики та вугульної промисловості Володимира Демчишина.
Рух Хрещатиком та Прорізною здійснюється у звичайному режимі.