Більшість шахтарів пішли з-під Міністерства енергетики, але залишили чергових на ніч

Як передає кореспондент УНІАН, під час мітингу біля міністерства голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець звернувся до шахтарів зі словами: “Тут залишиться група. Сьогодні вночі будуть відповідати шахтарі шахти “Дніпровська” та з інших об'єднань України”.

Він назвав територію, де залишатимуться шахтарі, та саме міністерство “територією шахтарів”. “Я прошу міліцію, щоб вистачило у вас витримки, терпіння і не виконувати дурні накази тих, хто ховається за вашими спинами”, - сказав Волинець і додав, що не вдасться зіштовхнути шахтарів з міліцією.

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Крім того, він звернувся до шахтарів з проханням “пиво пити вдома”. За словами Волинця, кілька людей були напідпитку, а ЗМІ це знімають і повідомляють, що “п'яні шахтарі приїхали до Києва потягнути ковдру на себе”.

Біля Міненерго залишається намет шахтарів, встановлений навпроти центрального входу. Там перебувають близько 30 міліціонерів. Вагонетка теж стоїть біля міністерства. Вона розфарбована у кольори прапора України та має напис: “Шахтарський люстратор”.

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Як зазначалося під час мітингу, у цю вагонетку шахтарі планують посадити міністра енергетики та вугульної промисловості Володимира Демчишина.

Рух Хрещатиком та Прорізною здійснюється у звичайному режимі.