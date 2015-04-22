Порошенко біля пам’ятника Шевченку у Парижі зустрівся з представниками української діаспори (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч відбулася біля пам'ятнику Тарасу Шевченку у французький столиці.

Глава держави звернувся до французьких українців та подякував їм за єдність та підтримку України. "Сьогодні завдяки вам модно бути українцем і немодно бути агресором", - сказав Порошенко.

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Він наголосив на тому, що зараз "наша спільна справа - захистити не лише Україну, але й захистити ідеали свободи, рівності та братерства - цінності, на яких побудована Французька Республіка".

Президент тепло поспілкувався із представниками української діаспори, багато з яких були у традиційних вишиванках з українськими національними прапорами.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська діаспора закликає уряд Великобританії захистити Україну від РФ.