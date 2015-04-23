Порошенко хоче провести референдум про вступ України в НАТО

Про це президент заявив в ефірі французского телеканалу iTele.

"Питання про приєднання України до НАТО є фундаментальним, я організую референдум, рішення прийме народ", - процитував слова Порошенка в Twitter телеканал.

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