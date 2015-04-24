Бельгія ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Федеральний парламент Бельгії переважною кількістю голосів ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Закон ще має підписати король Бельгії», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує завершення ратифікації всіма державами-членами ЄС Угоди про асоціацію до кінця 2015 року.

За даними МЗС України, станом на 21 квітня повністю завершили внутрішні державні процедури і передали до Генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційні грамоти вже 14 держав. Це, як уточнив речник МЗС Євген Перебийніс, - Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія і Швеція.

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Ще в трьох державах станом на 21 квітня угоду ратифікували парламенти й очікується відповідний підпис глав цих держав. Це Люксембург, Фінляндія та Іспанія.

В Німеччині, Чехії та Нідерландах угоду ратифікували одна з палат парламентів, очікується ратифікація другою палатою.

"У восьми державах - Австрія, Бельгія, Греція, Італія, Кіпр, Португалія, Словенія, Франція - процедури підготовки до ратифікації тривають», - зазначив Перебийніс, додавши, що Україна розраховує, що решта держав-членів ЄС прискорять ратифікацію угоди з тим, щоб весь цей процес завершився до кінця нинішнього року.