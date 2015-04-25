Саакашвілі пояснив, чому не пішов в Антикорупційне бюро

Про це він сказав в ефірі hromadske.tv.

"Забагато політизації було навколо цього питання. Я би не хотів брати участь в жодній формі української політики. Я вчуся краще говорити українською, я готовий і життя віддати за цю країну, але одночасно є країна, де я і мої друзі створили державність, якої не було століттями, і ця країна на Кавказі. Навколо Антикорупційного бюро дуже багато політичних ігор, задіяно багато політичних інтересів", - сказав він.

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За словами Саакашвілі, зараз одному грузинському досліднику пропонують посаду заступника голови Антикорупційного бюро.

“Головна моя рекомендації йому, як і голові – не шукати кандидатів всередині системи”, - зазначив політик.