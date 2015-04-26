Порошенко: Сьогодні українці стоять за Україну та Донбас, а 29 років тому вони стояли за весь світ

Президент Петро Порошенко подякував ліквідаторам катастрофи на ЧАЕС.

Про це повідомляється на сторінці президента у Facebook.

Повідомлення супроводжує відео зі статистикою наслідків катастрофи та світлинами сьогодення Прип'яті.

"Ліквідаторам аварії на ЧАЕС - дякую за життя! Сьогодні українці стоять за Україну і Донбас, а 29 років тому вони стояли за весь світ. Пам'ятаймо кожного, хто в ті дні віддав своє життя за порятунок всього світу", - йдеться у повідомленні.

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У зверненні Порошенка зазначається, що Чорнобиль - це передусім велика людська трагедія, епіцентр якої залишається українській землі.

«Сьогодні минуло двадцять дев’ять років від тієї весняної ночі, коли відбулася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції», - зазначається у зверненні.

Наголошується, що «мирний атом» за лічені секунди кардинально змінив перебіг людського буття, здолав державні кордони, перетворив частину чудового українського Полісся на зону відчуження, що на довгі роки стала ізольованою від навколишнього світу.

Порошенко підкреслив, що з нестихаючим болем у серцях ми вкотре згадуємо усіх, хто пішов у безсмертя, приборкуючи ядерну стихію. Вічна їм пам'ять. Наслідки катастрофи важким тягарем лягли на плечі нашого народу.

«За нинішніх непростих часів для України особливо важлива підтримка світової спільноти у подоланні чорнобильських проблем», - зазначив президент і висловив сподівання, що «спільно з країнами-донорами ми зведемо надійне і безпечне укриття над зруйнованим енергоблоком, щоб назавжди захистити українців, інші народи від повторення трагедії 1986 року».

Як зауважив Порошенко, «наприкінці минулого століття ми закрили Чорнобильську АЕС, але ця сторінка нашої історії залишається відкритою».

«Глобалізація екологічних проблем змушує замислитися над тим, яку планету ми залишимо прийдешнім поколінням. Переконаний, що міжнародне співтовариство зобов’язане консолідувати свої зусилля задля безпечного майбутнього людства», - додав Порошенко.

Він наголосив: «Становлення та розвиток незалежної України нерозривно пов’язані з історією боротьби з наслідками Чорнобильської катастрофи, з історіями людей, що постраждали від цього страшного лиха. Тож нехай нинішній день завжди єднає усіх українців у нашій спільній пам’яті, у добрих помислах і вчинках, у поступі до кращого життя в сім'ї європейських народів».

Порошенко побажав усім миру, міцного здоров’я, щастя та добробуту.

Для вшанування пам'яті про ліквідаторів катастрофи у Києві відкриють "Алею Героїв Чорнобиля".

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"О 12:00 за участю заступника голови КМДА Ганни Старостенко відбудеться мітинг-реквієм «І мертвим, і живим, і ненародженим…» біля Меморіального комплексу «Пам’ятник Жертвам Чорнобильської трагедії» на розі просп. Перемоги і вул. Чорнобильської та відкриття «Алеї Героїв Чорнобиля»", - повідомляє прес-служба КМДА.

Також у загальноосвітніх закладах столиці будуть організовані зустрічі учнів із ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, у міських бібліотеках відбудуться літературно-мистецькі заходи, присвячені роковинам аварії на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня Україна відмічає 29-ті роковини після аварії на Чорнобильській АЕС.