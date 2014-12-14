Сьогодні вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Саме 14 грудня 1986 року головна газета КПРС «Правда» та інші центральні видання СРСР опублікували повідомлення про те, що державною комісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС. Дата публікації цього повідомлення, після прочитання якого країна змогла зітхнути з полегшенням, і стала «Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС».

Про це пише ЕспресоTV.

Двадцять років потому, Президент Віктор Ющенко підписав Указ про установу 14 грудня як пам'ятної дати в Україні. В указі зокрема говорилося: «Установити в Україні День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначати щорічно 14 грудня, в день завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС».

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Довідка. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа - Чорнобильська аварія.

Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життями і здоров'ям, аварія була локалізована. За найскромнішими оцінками, у ліквідації катастрофи взяли участь не менше 90 000 осіб.

Роботи зі зведення нового саркофага стартували 26 квітня 2012 року. Нове укриття шириною 150 і 260 метрів матиме висоту 105 метрів (під склепіннями можна розмістити статую Свободи). Згідно з інженерною документацією проекту, після того, як арка буде зібрана, її «насунуть» на нинішній об'єкт «Укриття».