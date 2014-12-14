Сьогодні вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС
14 грудня традиційно проводиться День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.
Саме 14 грудня 1986 року головна газета КПРС «Правда» та інші центральні видання СРСР опублікували повідомлення про те, що державною комісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС. Дата публікації цього повідомлення, після прочитання якого країна змогла зітхнути з полегшенням, і стала «Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС».
Про це пише ЕспресоTV.
Двадцять років потому, Президент Віктор Ющенко підписав Указ про установу 14 грудня як пам'ятної дати в Україні. В указі зокрема говорилося: «Установити в Україні День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначати щорічно 14 грудня, в день завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС».
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Довідка. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа - Чорнобильська аварія.
Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життями і здоров'ям, аварія була локалізована. За найскромнішими оцінками, у ліквідації катастрофи взяли участь не менше 90 000 осіб.
Роботи зі зведення нового саркофага стартували 26 квітня 2012 року. Нове укриття шириною 150 і 260 метрів матиме висоту 105 метрів (під склепіннями можна розмістити статую Свободи). Згідно з інженерною документацією проекту, після того, як арка буде зібрана, її «насунуть» на нинішній об'єкт «Укриття».