Рига не повинна стати лише повторенням сигналів Вільнюського саміту - Єлісєєв

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив постійний представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

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"Ми вважаємо, що рішення Ризького саміту має не тільки повторювати те, що було сказано у Вільнюсі, а бути розвитком. Адже для всіх очевидно, що за цей час сталися шокуючі зміни — і позитивні, і негативні, і вони, безперечно, мають бути враховані", - зазначив дипломат.

Але, за його словами, остання зустріч міністрів закордонних справ у рамках Східного партнерства, що відбулася в понеділок, "свідчить, що не всі країни - члени ЄС поділяють такий підхід".

"Мають місце спроби деяких країн (і ми знаємо, яких саме) максимально знизити рівень амбіцій і зробити так, щоб Рига стала лише повторенням сигналів Вільнюського саміту", - висловив упевненість він.

Єлісєєв зазначив, що майбутній саміт СП повинен був би стати "самітом мобільності". "Йдеться про рішення щодо безвізового режиму з Україною і Грузією та просування щодо Угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю. Але це питання до окремих держав Євросоюзу. На жаль, деякі країни, які ми справді вважаємо своїми друзями, коли тривають обговорення всередині Євросоюзу, не завжди підтримують нашу позицію, зокрема в питанні візової лібералізації", - сказав постпред України в ЄС.

"На сьогодні мені складно відповісти, які конкретно будуть рішення чи досягнення саміту в Ризі. Переговірний процес усе ще триває. Іде робота над текстом Спільної декларації за результатами Ризького саміту. Якби ви поцікавилися моєю особистою позицією, то в разі, якщо декларація, яка готується, не відповідатиме нашим амбіціям, я не бачу трагедії в тому, якщо взагалі ніякого підсумкового документа за результатами саміту не буде. Ми не можемо йти на зниження рівня амбіцій програми Східного партнерства", - резюмував він.