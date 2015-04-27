Порошенко: Європарламент 30 квітня має намір ухвалити резолюцію з вимогою звільнити Савченко

30 квітня у Європейському парламенті планується ухвалення окремої резолюції щодо необхідності негайного звільнення незаконно утримуваної у Росії льотчиці і народного депутата Надії Савченко.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Євроомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

"30 квітня у Європейському парламенті планується прийняття окремої резолюції щодо необхідності негайного звільнення Надії Савченко", - сказав Порошенко.