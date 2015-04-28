Порошенко: над Україною досі нависає загроза війни
10:21, 28 квітня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє, що загроза війни досі існує, і вона може початися в будь-який момент.
Порошенко заявив, що війна може початися у будь-який момент / Фото УНІАН
Про це він сказав під час виступу на Міжнародній конференції на підтримку України сьогодні в Києві.
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"І досі над нами нависає загроза війни - це реальність. Війна може початися у будь-який момент, але ми готові зробити все можливе, щоб не було можливості ні сумніватися, ні відступати", - сказав глава держави.
"З вашою допомогою, при вашій єдності буде знайдено мирне вирішення ситуації на Донбасі", - сказав він, звертаючись до присутніх.
Петро Порошенко зазначив, що при скоординованій ролі партнерів України мінські угоди про врегулювання ситуації на сході країни повинні бути повністю реалізовані.
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