Порошенко: над Україною досі нависає загроза війни

Про це він сказав під час виступу на Міжнародній конференції на підтримку України сьогодні в Києві.

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"І досі над нами нависає загроза війни - це реальність. Війна може початися у будь-який момент, але ми готові зробити все можливе, щоб не було можливості ні сумніватися, ні відступати", - сказав глава держави.

"З вашою допомогою, при вашій єдності буде знайдено мирне вирішення ситуації на Донбасі", - сказав він, звертаючись до присутніх.

Петро Порошенко зазначив, що при скоординованій ролі партнерів України мінські угоди про врегулювання ситуації на сході країни повинні бути повністю реалізовані.