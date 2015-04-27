Штайнмаєр: Треба пришвидшити початок політичного процесу для вирішення кризи на Донбасі

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Зараз діє перемир'я, яке значною мірою дотримується, а важка техніка була виведена із буферної зони. Тепер мова у першу чергу про те, аби пришвидшити початок політичного процесу - як це передбачають Мінські домовленості", - сказав німецький міністр, котрий сьогодні разом з главою уряду Німеччини перебуває у Варшаві для участі у міжурядових консультаціях.

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Водночас Штайнмаєр визнав, що загроза чергового загострення ситуації на сході України залишається, та запевнив, що Європейський Союз відреагує на це, якщо так станеться.

"У будь-якому випадку одне є очевидним: чергова ескалація у вигляді масштабного нападу сепаратистів на Маріуполь чи в будь-якому іншому місці на сході України не залишиться без відповіді Європейського Союзу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона констатує, що, незважаючи на досягнуті у лютому цього року Мінські домовленості, підтримувані Росією бойовики продовжують атакувати позиції українських силовиків практично на всій лінії зіткнення, в тому числі з використанням забороненої Мінськими угодами важкої зброї.