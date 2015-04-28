Президент Єврокомісії з другої спроби назвав Україну європейською державою

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на відкритті конференції з міжнародної підтримки України для проведення реформ, пише Європейська правда.

"ЄС підтримує Україну. Ми демонструємо солідарність з Україною. Ми стоїмо плечем до плеча з народом України", - наголосив він.

"Україна - європейська країна, європейська держава і велика європейська нація", - заявив президент Єврокомісії.

Водночас, за словами Юнкера, підтримка ЄС повинна йти поруч з реформами в Україні.

Читайте такожПрезидент Єврокомісії пообіцяв вивчити українську мовуЗокрема, президент Єврокомісії звернув увагу на необхідність подолати корупцію, а також провести реформи в сфері державного управління та енергетичному секторі.

"Ви продовжуєте реформувати – ми продовжуємо підтримувати. Таким є наш контракт", - підкреслив він.

На переконання Юнкера, реформи необхідні перш за все народу України.

"Ці люди надто довго живуть в країні перехідного періоду", - зауважив президент Єврокомісії.

Раніше Європейська правда повідомляла, що Юнкер відмовився назвати Україну європейською державою, щоби запобігти визнанню права України подавати заявку на членство в ЄС.

Під час прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС 27 квітня Юнкер відмовився напряму відповідати на запитання, чи є Україна європейською державою, але не виключив, що ЄС зробить таке визнання згодом.

"На мій погляд, Україна – частина європейської сім’ї. Не африканської, а європейської", - сказав він.