ЄС підтвердить важливість співпраці з Україною на ризькому саміті

Крім цього, Євросоюз продовжить проводити інтегровану політику стимулювання реформ і розвитку в країні, заявила прем'єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма на Міжнародній конференції в підтримку України.

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"Ми вже вивели Східне партнерство як один з пріоритетів. На саміті в Ризі, який буде проходити в кінці травня, ЄС ще раз підтвердить стратегічну важливість нашої спільної політики", - сказала вона.

За словами Лаймдоти Страуюми, Латвія готова надавати технічну та економічну допомогу Україні, а також стимулювати швидке наближення країни до євроінтеграції.

Також прем'єр Латвії наголосила, що ризький саміт в контексті підтримки України стане важливим сигналом для країн, що входять в пул Східного партнерства.

"Саміт в Ризі буде сильним сигналом для Східного партнерства, який буде залишатися одним з пріоритетів нашої роботи в ЄС", - сказала Лаймдота Страуюма.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко сподівається на позитивну оцінку Європейської комісії щодо виконання Україною Плану щодо лібералізації візового режиму на ризькому саміті в травні.