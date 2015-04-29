Україна є форпостом європейської цивілізації у боротьбі за свободу та демократію – Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з головами районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Президент наголосив на необхідності консолідації суспільства навколо святкування 8 та 9 травня Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги у Другій світовій війні. На нараді з головами районних державних адміністрацій глава держави закликав обов’язково залучити до святкувань сьогоднішніх українських героїв – учасників бойових дій, ветеранів Вітчизняної війни 2014-2015 років», - зазначає прес-служба.

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«Прадіди і правнуки мають обов’язково бути поруч, стояти поряд один-з-одним, пліч-о-пліч під час святкування, демонструючи єдність поглядів, і, на мою думку, абсолютно очевидні паралелі, з ким – тоді, і з ким – зараз бореться український народ», – сказав Порошенко.

За його словами, український народ своїм героїзмом, своєю жертовністю у боротьбі за визволення Європи зробив неоціненний внесок у перемогу над нацизмом у 1939-1945 роках. «І сьогодні Україна і українці є форпостом європейської цивілізації у боротьбі за свободу, за демократію, за європейські цінності», – підкреслив Порошенко.