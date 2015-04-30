СБУ затримала організатора проплачених протестних акцій, які планувалися на травневі свята в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Зокрема, за його словами, 1 травня планувалося проведення проплаченої акції проти столичної влади , а 14 - проведення акції під гаслами “Порошенка і Яценюка - у відставку!”.

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Лубківський зазначив, що вказана особа була затримана 29 квітня на залізничному вокзалі Києва, куди вона прибула з Одеси, а перед цим перебувала у Москві, де отримувала вказівки російських кураторів.

Він зазначив, що під час обшуку у затриманого вилучено три тротилові шашки вагою 200 гр кожна та близько 500 листівок із закликами до киян взяти участь у протестних акціях.

Під час допитів затриманий підтвердив, що фінансування «маршів» здійснюється з так званого “офісу” колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова та екс-нардепів від фракції Партії регіонів Олега Царьова та Володимира Олійника.

Лубківський зазначив, що СБУ відомі прізвища всіх безпосередніх організаторів мітингів, які відбулися нещодавно, та прізвища так званих банкірів, які передали 300 тис. грн на оплату “акцій протесту”.

“Тривають невідкладні оперативні дії для затримання всіх причетних до організації фейкових маршів”, - зазначив Лубківський.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала провокаторів, що закликали до створення "київської народної республіки".