Байден і Яценюк закликали Росію вивести бойовиків з Донбасу і звільнити полонених

Про це лідери двох країн заявили в ході переговорів 1 травня, повідомляється на сайті Білого дому.

"Лідери двох країн закликали Росію виконати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод, у тому числі - виведення усього важкого озброєння та іноземних бойовиків; звільнення усіх ув'язнених, що утримуються в Росії під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Байден і Яценюк закликали РФ забезпечити допуск спостерігачів ОБСЄ на вибори, щоб почати підготовку до місцевих виборів, передбачених планом реалізації мінських угод.

Джо Байден також привітав Яценюка з успішним проведенням міжнародної конференції з питань реформування. Віце-президент США закликав Україну продовжити реалізацію змін в економічній та правовій сферах для покращення бізнес-клімату та залучення інвестицій.