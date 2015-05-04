Суд у Росії 6 травня розгляне скаргу на відмову відпустити Савченко на сесію ПАРЄ

Басманний райсуд Москви 6 травня розгляне скаргу захисту народного депутата України Надії Савченко, ув’язненої в Росії, на відмову слідства відпустити її як делегата на сесію ПАРЄ.

Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін у Twitter.

«6 травня в Басманному суді відбудеться процес за скаргою захисту Савченко на відмову слідства відпустити її, як делегата ПАРЄ, на сесію організації», - написав він.

6 мая в Басманном суде состоится процесс по жалобе защиты Савченко на отказ следствия отпустить ее, как делегата ПАСЕ на сессию организации — Mark Feygin (@mark_feygin) May 3, 2015

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

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24 квітня Слідчий комітет РФ пред`явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону РФ.

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити народного депутата, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Савченко.