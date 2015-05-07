В Міноборони розповіли, коли до України прилетить літак з Непалу
00:35, 07 травня 2015Політика
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В ніч на четвер, 7 травня, літак з евакуйованими з Непалу українцями має прилетіти до України.
В Міноборони розповіли, коли до України прилетить літак з Непалу / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
За даними відомства, літак Іл-76 прилетить до аеропорту Бориспіль о 2.30.
Міністерство закордонних справ України у Twitter повідомило, що о 23.06 евакуйовані із зони стихійного лиха в Непалі українські громадяни вже проходили паспортний контроль в аеропорті столиці Азербайджану Баку
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"Незабаром виліт в Київ", - йдеться у повідомленні.
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