В Міноборони розповіли, коли до України прилетить літак з Непалу

В ніч на четвер, 7 травня, літак з евакуйованими з Непалу українцями має прилетіти до України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. За даними відомства, літак Іл-76 прилетить до аеропорту Бориспіль о 2.30. Міністерство закордонних справ України у Twitter повідомило, що о 23.06 евакуйовані із зони стихійного лиха в Непалі українські громадяни вже проходили паспортний контроль в аеропорті столиці Азербайджану Баку Читайте такожЕвакуація з Непалу: українці ділять один пайок на трьох і сплять на злітно-посадковій смузі (фото) "Незабаром виліт в Київ", - йдеться у повідомленні.

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