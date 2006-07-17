БЮТ вважає ”арогантною” не Мокріді, а Партію регіонів

Блок Юлії Тимошенко занепокоєний нападками представників Партії регіонів на журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, членів блоку, зокрема, обурила неадекватна і агресивна реакція Партії регіонів на коментар керівника інформаційного департаменту „Нашої України” Тетяну МОКРІДІ. На думку членів БЮТ, “боротьба зі свободою слова та українськими журналістами стає елементом систематичної політики Партії регіонів”.

“Партія регіонів, замість того, щоб ставити на місце таких діячів як депутат ВР КАЛАШНІКОВ, та виразно і зрозуміло, вибачитися перед журналістами за печерні методи впливу на ЗМІ, продовжує виступати проти представників преси повчати їх з властивою цій політичній силі „арогантністю” і цинізмом”, - вважають у БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко рішуче засуджує зухвалість політиків у спілкування з мас-медіа і просить всіх журналістів адекватно реагувати на зазіхання щодо свободи слова в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партії регіонів розповсюдила заяву, у якій, зокрема, сказано: “Неврівноважений тон і арогантність, з якою керівник прес-служби блоку «Наша Україна» Т.МОКРІДІ дозволяє собі висловлювати свої приватні оціночні судження стосовно учасників переговорного процесу свідчить про перевищення нею її власної ролі в процесах, що відбуваються”. Партія регіонів впевнена, що непродумані “надто емоційні висловлювання Т.МОКРІДІ завдають шкоди пошуку консенсусу і взаєморозуміння між політичними силами, що представляють різні групи нашого суспільства”.

У відповідь Т.МОКРІДІ заявила, що, коментуючи події від імені «Нашої України», "ніколи не висловлює особисті думки, оскільки є офіційним речником блоку "Наша Україна" і членом ради партії НУ".