Порошенко: на Донбасі загинули 1675 українських військових
13:22, 08 травня 2015Політика
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Про це президент заявив під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 70-й річниці Перемоги над нацизмом.
Порошенко: "Загалом 1675 українських воїнів віддали своє життя за Вітчизну" / @poroshenko
На Донбасі загинули 1 тис. 675 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 70-й річниці Перемоги над нацизмом.
«Загалом 1675 українських воїнів віддали своє життя за Вітчизну, за нашу перемогу - неминучу, тому що добро завжди перемагає зло», - сказав він.
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Порошенко також нагадав, що 21 особі присвоєно високе звання Героя України.
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