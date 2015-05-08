Порошенко: на Донбасі загинули 1675 українських військових

На Донбасі загинули 1 тис. 675 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 70-й річниці Перемоги над нацизмом.

«Загалом 1675 українських воїнів віддали своє життя за Вітчизну, за нашу перемогу - неминучу, тому що добро завжди перемагає зло», - сказав він.

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Порошенко також нагадав, що 21 особі присвоєно високе звання Героя України.