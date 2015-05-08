Ні Україна, ні Грузія не отримають безвізового режиму з ЄС у Ризі - Єврокомісія

Виступаючи в Брюсселі після того, як Єврокомісія оприлюднила свій щорічний звіт щодо візового режиму з обома країнами, речниця ЄК Наташа Берто заявила, що комісія знає про бажання України і Грузії отримати безвізовий статус на саміті, але це «дуже амбітно з точки зору термінів», повідомляє Радіо Свобода.

Вона додала, що Єврокомісія готова рухатися далі у наступному звіті наприкінці 2015 року за умови досягнення прогресу.

Читайте такожЄС відзначає прогрес у виконанні Україною другої фази Плану дій щодо візової лібералізаціїУ звіті Єврокомісії йдеться, що і Україні, і Грузії треба зробити більше в галузі боротьби з корупцією і торгівлею людьми. Грузію закликали досягти прогресу в боротьбі з обігом наркотиків, у той час як Україну Брюссель закликав активізувати закони, що стосуються організованої злочинності і боротьби з дискримінацією.

Молдова отримала безвізовий режим з ЄС у 2014 році і залишається тєдиною з шести країн «Східного партнерства», яка здобула цей статус.