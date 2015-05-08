Порошенко подякував "укропам" та ветеранам Червоної Армії та УПА

Про це він заявив у своєму виступі на урочистій акції біля Батьківщини-Матері у Києві, пише Українська правда.

"Сьогодні в ім'я України об'єднались воїни УПА та Червоної армії. Дякую вам за це!", - заявив президент.

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Він вчергове заявив, що ніхто не може монополізувати Перемогу.

"Не виграли б ви війну без України. Але чи почалася б вона, якби не було в Москві підписано пакту Ріббентропа-Молотова?", - запитав президент.

Він також подякував "українським укропам", які звільнили більшу частину Донбасу.