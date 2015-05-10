Кримськотатарський канал АТR відновив роботу - поки що в інтернеті

Це підтвердила "5 каналу" заступник гендиректора АТR Лілія Буджурова.

За її словами, АТR досі має проблеми з акредитацією. Канал не має ліцензії на мовлення та реєстрації у Роскомнагляді, але для інтернет-інформування цього не потрібно.

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Нагадаємо, 1 квітня єдиний кримськотатарський канал припинив мовлення через кількаразові відмови Роскомнагляду перереєструвати АТR за російським законодавством. Підтримати свій канал на мітинги виходили тоді сотні кримських татар.

Натомість російські окупанти хочуть створити власний канал замість ATR.

Як зазначає видання, телерадіокомпанія створюється для "оперативного, достовірного та всебічного інформування населення "Республіки Крим" про поточні події в області внутрішньої і зовнішньої політики, культури, освіти, науки, духовного життя і в інших сферах, що хвилюють кримськотатарський народ".