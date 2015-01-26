Поклонська пояснила причини обшуку на ATR

Про це повідомили в прокуратурі окупованого Криму.

Поклонська нагадала про кримінальну та адміністративну відповідальність за несхвалені проросійською "владою" акції і мітинги на підтримку телеканалу, передає Українська правда.

Читайте такожВ офісі кримськотатарського телеканалу ATR закінчено обшук, силовики вилучили відеоархіви

Крім того, Поклонська повідомила про те, що раніше "прокуратура Криму" двічі застерігала керівництво телеканалу "про неприпустимість порушень законодавства, спрямованого на протидію екстремістській діяльності".

Як відомо, 26 січня на єдиний кримськотатарський телеканал ATR прибули силовики і провели обшук, було вилучено сервер кримськотатарського телеканалу ATR з відеоархівом, телеканал відновив мовлення в аналоговому ефірі.

Заступник генерального директора з інформаційної політики кримськотатарського телеканалу ATR Ліля Буджурова звернулася в прямому ефірі до народу і засудила дії місцевої влади, з дозволу якої силовики увірвалися на телеканал.

Біля будівлі телекомпанії почали збиратися телеглядачі, шанувальники АТR. Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз, який прибув на місце події, назвав ситуацію, що склалася на телеканалі, елементом залякування кримських татар.