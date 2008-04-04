Ющенко переконаний, що у грудні Україну запросять у НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в грудні міністри закордонних справ країн НАТО підтримають приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні у вступному слові на засіданні Комісії «Україна-НАТО» у Бухаресті.

«Вітаємо рішення провести у грудні 2008 року засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, присвячене оцінці прогресу нашої держави щодо ПДЧ. Впевнений, що на цьому засіданні Україну буде запрошено до ПДЧ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, заява з боку Альянсу про політику відкритих дверей щодо України підтверджує принципи єдиного та неподільного безпекового простору, до якого, безумовно, входить Україна.

Президент наголосив, що керівництво України розцінює рішення Північноатлантичної ради як потужний імпульс, завдяки якому буде прискорено проведення внутрішніх реформ на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції.

«Цей курс є незворотнім. Він зафіксований законодавством України і підтверджений консенсусом різних гілок влади в Україні», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.