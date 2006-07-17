Прямим попаданням ракети ”Хізбалли” в Хайфі знищено житловий будинок

Внаслідок прямого попадання ракети в житловий будинок в одному з кварталів міста Хайфа, поранено як мінімум шість осіб, повідомляє Ha`aretz.

Стан деяких потерпілих оцінюється як критичний. За даними медиків і рятувальників, під уламками зруйнованого будинку може знаходитися ще одна людина.

На даний момент роботи по розбиранню завалів все ще тривають.

За повідомленням 10-го каналу ізраїльського телебачення, аналогічний інцидент трапився і в місті Цфат, де ракета, випущена екстремістами, влучила в житловий будинок. Про потерпілих в Цфаті поки нічого не відомо.

Лента.ру