Прямим попаданням ракети ”Хізбалли” в Хайфі знищено житловий будинок
16:55, 17 липня 2006Політика
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Поранено як мінімум шість осіб
Внаслідок прямого попадання ракети в житловий будинок в одному з кварталів міста Хайфа, поранено як мінімум шість осіб, повідомляє Ha`aretz.
Стан деяких потерпілих оцінюється як критичний. За даними медиків і рятувальників, під уламками зруйнованого будинку може знаходитися ще одна людина.
На даний момент роботи по розбиранню завалів все ще тривають.
За повідомленням 10-го каналу ізраїльського телебачення, аналогічний інцидент трапився і в місті Цфат, де ракета, випущена екстремістами, влучила в житловий будинок. Про потерпілих в Цфаті поки нічого не відомо.
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