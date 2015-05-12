Україна просить Нідерланди посприяти поверненню скіфського золота

Верховна Рада ухвалила постанову «Про звернення Верховної Ради України до Генеральних штатів (парламенту) Королівства Нідерланди щодо ситуації навколо повернення до України музейних цінностей» (№ 2482).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 319 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначається у зверненні, «питання повернення виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» на територію України, зокрема до Національного музею історії України вийшло з площини договірних відносин окремих музеїв і набуло політичного значення».

ВР наголошує, що повернення експозиції виставки кримським музеям, які втратили право на оперативне управління цінностями з 13 травня 2014 року, «фактично відображає визнання АРК як одиниці територіального складу Російської Федерації або може бути інтерпретоване як пряме або непряме визнання зміни статусу АРК».

Верховна Рада від імені народу України просить повернути українські культурні цінності «його власнику – народу України і не допустити недотримання норм міжнародного права».

У зверненні зазначається, що йдеться про повернення в Україну частини виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» з колекцій кримської республіканської установи «Центральний музей Тавриди» у кількості 132 музейних предметів (451 одиниця зберігання), кримської республіканської установи «Керченський історико-культурний заповідник» у кількості 190 музейних предметів (190 одиниць зберігання), Національного заповідника «Херсонес Таврійський» у кількості 28 музейних предметів (28 одиниць зберігання) та кримської республіканської установи «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» у кількості 215 музейних предметів (1442 одиниці зберігання), які належать до державного Музейного фонду України й експонувалася у Музеї Алларда Пірсона – археологічному музеї Амстердамського університету (МАП) з 6 лютого по 31 серпня 2014 року.

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«На сьогоднішній день зазначена частина виставки зберігається в Амстердамі та існує реальна загроза втрати, знищення, пошкодження чи руйнування українських культурних цінностей. Активні протиправні дії кримських музеїв за підтримки Російської Федерації в напрямку судового повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України на територію окупованої Автономної Республіки Крим, не контрольовану Україною, є доказом такої загрози», - сказано у зверненні.

ВР зазначає, що міжнародна спільнота визнає Крим територією України, але, «разом з тим, з часу проведення нелегітимного та незаконного «референдуму» в Автономній Республіці Крим 16 березня 2014 року півострів окупований Російською Федерацією». «На цей час закінчилася строки усіх документів, які дозволяли вважати перебування музейних цінностей на території Королівства Нідерланди законним. Якнайшвидше повернення усіх предметів української колекції, що зберігаються у МАП, до столиці України дозволить врегулювати це питання», - заявляє Верховна Рада.