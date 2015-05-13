ВР достроково припинила повноваження депутата Барни
12:27, 13 травня 2015Політика
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Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Степана Барни.
Степан Барна / tv4.te.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 народних депутата із 323 зареєстрованих у сесійній залі.
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Як відомо, у квітні президент України Петро Порошенко призначив Барну на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації.
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