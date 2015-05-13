ВР достроково припинила повноваження депутата Барни

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Степана Барни.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 народних депутата із 323 зареєстрованих у сесійній залі. Читайте такожСьогодні Рада розгляне питання дострокового припинення повноважень ряду депутатів (наживо) Як відомо, у квітні президент України Петро Порошенко призначив Барну на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації.

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