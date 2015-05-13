Філатов пролив світло на процес "п'ятикратного" голосування за відставку Мірошника

Про те, як депутати п'ять разів намагалися відправити Мірошника у відставку, він написав у Facebook.

За його словами, складність виникла через те, що Рада повинна була розглянути три кадрові питання щодо нардепів Валерія Куліча, Олега Барни та Андрія Мірошника, а спікер ВР Володимир Гройсман зробив помилку, поставивши голосування за депутатів у неправильному порядку.

«Мірошник - інтерес "Самопомічі", Барна - БПП (замість нього в Раду повинен зайти Чубаров, йому було обіцяно зробити це до 18 травня), і Куліч. З Кулічем все складно. На 205 окрузі переплелися інтереси НФ, РПЛ (базова область Ляшка) та Адміністрації президента, яка хоче протягнути по цьому округу члена "молодої команди" Черновецького, племінника Матвієнка, керівника ДУСІ пана Березенка», - розповів Філатов.

«АП потрібен час, щоб розкрутити тьмяного Березенка в Чернігові. Тому, користуючись Гройсманом, вони всіляко зволікають з довиборами в 205 окрузі», - додав депутат.

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Він уточнив, що в коаліції немає взаємної довіри. Тому депутати почали «провалювати» голосування по Мірошнику – ніхто не вірив, що після голосування відносно його питання, коаліціанти не провалять голосування відносно двох інших нардепів.

«В результаті стався весь цей фарс. Якби Гройсман виставив на голосування спочатку Куліча, потім Барну, в кінці Мірошника, то вся Україна не спостерігала б у парламенті балаган і позорище», - підсумував Філатов. І додав, що технічно такий порядок був би більш правильним: Куліч подав заяву про відставку першим, після нього був Барна, а Мірошник уже був третім, хто подав заяву.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня прес-служба «Самопомочі» оприлюднила заяву Мірошника про намір скласти депутатські повноваження. Заяву Мірошник написав після того, як в ЗМІ були опубліковані фото його СМС-листування про замовлення туру на Мальдіви вартістю понад 10 тис. євро, а також СМС-повідомлень, що стосуються його особистого життя.