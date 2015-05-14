Рада заборонила балотуватися в ректори вишів депутатам, які голосували за закони 16 січня

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 народних депутатів із 307 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, з голосу була проголосована поправка, внесена лідером фракції БПП Юрієм Луценком, про те, що на посаду ректора вишу заборонено балотуватися депутатам, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня.

Даним законом внесено зміни до статті 42 Закону України “Про вищу освіту”.

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Відповідно до змін не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку; відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року від дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Цей Закон набуває чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

У прикінцевих положеннях закону зазначено, що виконувач обов’язків керівника вищого навчального закладу, який на день набуття чинності цим Законом підпадає під дію частини 2 статті 42 цього Закону, підлягає звільненню засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) протягом двох тижнів наступних за днем набуття чинності цього Закону.

Крім того, Кабінет міністрів України протягом двох місяців від дня опублікування цього Закону має забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.