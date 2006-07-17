Матч ”Пори” і Регіонів пройшов у чесній спортивній боротьбі

У понеділок, 17 липня, жителі наметового містечка партії "Пора" виграли футбольний матч у жителів наметового містечка Партії регіонів з рахунком 4:1, передають Українські Новини.

Матч проходив за правилами міні-футболу на території спортивної бази "Буревісник" на Трухановом острові з 17:00 до 18:00. За поєдинком спостерігали приблизно по п`ятдесят уболівальників з кожного боку, а також велика кількість представників ЗМІ. У складі команди "Пори" значну частину матчу грав лідер партії Владислав Каськів. Після закінчення матчу Каськів і депутат Верховної ради від ПР Віталій Хомутинник потисли одне одному руки і погодилися з тим, що матч пройшов у чесній спортивній боротьбі.

Владислав Каськів зазначив, що цей матч став важливим заходом для охолодження напруги в політичному житті країни і що важливий не результат матчу, а сам факт його проведення.

У свою чергу Віталій Хомутинник відзначив, що команда ПР була зібрана "на швидку руку" і запропонував провести матч реванш через деякий час, необхідний для того, щоб команда Партії регіонів зуміла підготуватися. Хомутинник також відзначив хорошу гру воротаря команди партії "Пора", у відповідь на що Каськів відмітив, що цей гравець родом з Донецька.

Після гри команди обмінялися футболками.

Як відомо, минулого тижня представники партії "Пора" приєдналися до наметового містечка прихильників Блоку Юлії Тимошенко в парку напроти Кабінету міністрів. Так само прихильники Партії регіонів розгорнули наметове містечко з близько 50 наметів в Маріїнськом парку напроти будівлі парламенту на підтримку коаліції Регіонів, Соціалістичної і Комуністичної партій.

Кореспондент