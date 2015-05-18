Росія випробовує на міцність рішення ЄС про зону вільної торгівлі з Україною – глава МЗС Литви

Як повідомляє Радіо Свобода, про це в кулуарах зустрічі групи «Друзів України» на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС сказав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Міністр підкреслив, що Євросоюз повинен проявити твердість у цьому питанні, незалежно від розвитку ситуації в зоні АТО. «Потрібно мати тверді переконання, мотивацію. Тиск здійснюється для того, щоб випробувати на міцність», – сказав він.

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За словами Лінкявічюса, на сході України можна констатувати не стільки загострення, скільки брак врегулювання конфлікту. «У мене немає відчуття, що є врегулювання конфлікту, що є якась безповоротна урегульованість ситуації», – підкреслив він.

Як сказав глава МЗС Литви, початок дії ЗВТ між Євросоюзом та Україною залежить також від готовності української сторони прийняти всі її умови з 1 січня наступного року.

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Восени 2014 року після тиску Росії дію зони вільної торгівлі України з ЄС, яку передбачає Угода про асоціацію, відклали на один рік. Проте Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку одного з лідерів литовського руху за незалежність від СРСР Вітаутаса Ландсбергіса, політика Путіна може призвести до нових воєн в Європі.